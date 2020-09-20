شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نفاضل بين فيريرا ومدرب آخر.. والإعلان غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المفاوضات ‏جارية من أجل التعاقد مع مدير فني جديد.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: «نتفاوض مع فيريرا معشوق الزملكاوية ‏ومدرب آخر لديه سيرة ذاتية قوية».‏

وواصل:«الإعلان سيكون غدًا عن المدرب الجديد للزمالك وسنعلن عنه ‏عبر شاشة قناة الزمالك».‏