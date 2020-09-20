شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نفاضل بين فيريرا ومدرب آخر.. والإعلان غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المفاوضات جارية من أجل التعاقد مع مدير فني جديد.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «نتفاوض مع فيريرا معشوق الزملكاوية ومدرب آخر لديه سيرة ذاتية قوية».
وواصل:«الإعلان سيكون غدًا عن المدرب الجديد للزمالك وسنعلن عنه عبر شاشة قناة الزمالك».
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