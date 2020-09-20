شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كهربا نحس على الأهلي.. وأسوان واجه ٤ لاعبين فقط من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً ضارياً على أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «فريقنا واجه كشري بـ 4 لاعبين أساسيين فقط من نجومه».
وأنهى تصريحاته: «من لاعب أسوان الذي وقف على الكرة؟ أنا لا أعرفه ولا يوجد أحد يعرفه».
في شأن آخر قال منصور الأهلي يعاني من حالة نحس غريبة وسوء حظ منذ تعاقده مع محمود كهربا، موكدا أن كهربا سوف ينزل بالأهلي إلى سابع أرض.
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