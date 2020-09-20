شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كهربا نحس على الأهلي.. وأسوان واجه ٤ لاعبين فقط من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً ضارياً ‏على أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان.‏

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: «فريقنا واجه كشري بـ 4 لاعبين أساسيين فقط ‏من نجومه».‏

وأنهى تصريحاته: «من لاعب أسوان الذي وقف على الكرة؟ أنا لا أعرفه ‏ولا يوجد أحد يعرفه».‏

في شأن آخر قال منصور الأهلي يعاني من حالة نحس غريبة وسوء حظ منذ تعاقده مع محمود كهربا، موكدا أن كهربا سوف ينزل بالأهلي إلى سابع أرض.