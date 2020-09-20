شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الأهلي ليس المدينة الفاضلة واللجنة الخماسية لم تظلم نادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن القلعة الحمراء ليس المدينة الفاضلة بل جاء بعد مشكلات واجهها وظروف صعبة وقرارات في بعض الأحيان خاطئة لكننا في النهاية نتعلم منها.

وقال عبد الحفيظ خلال حلقة خاصة له عبر قناة النادي الأهلي: "المنافسة ستكون صعبة الموسم المقبل بل شرسة لأن العناوين التي تظهر لنا حالياً تؤكد ان الدوري قد يكون الأصعب عبر التاريخ".

وشدد سيد عبد الحفيظ على أن الأرقام التي ظهرت خلال الفترة الحالية في شراء اللاعبين مبالغ فيها بشكل كبير خاصة وأن ذلك يحتاج الى جهود مضاعفة لتكيف الأندية معها حتى تستطيع الوفاء بها.

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وواصل سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي لديه حلول مثل قطاع الناشئين واستغلال كل موارده في المستقبل.

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجميع يستفيد بارتباط اسمه بالنادي الأهلي وأن اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة تعاملت بموضوعية وحيادية مع الجميع في جدول الدوري وطالما أنها لم تظلم أحد وإذا كان هذا هو النظام ليس لدينا مشكلة وان كان الأمر ضد مصلحة الفريق بسبب الضغوط.