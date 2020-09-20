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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
ينتظر جمهور الزمالك موعد مباراة فريقه القادمة ضد طنطا ضمن منافسات الدوري المصري بعدما حسم الاهلى لقب المسابقة اثر هزيمة الابيض من أسوان بهدف فى الجولة الماضية.
موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
ويواجه الزمالك نظيره طنطا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولي.
موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
ويلتقي الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري نادي طنطا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2020، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، 2020 على ستاد القاهرة الدولي.
موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
وستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تذاع المواجهة على قناة أون تايم سبورت لتى تمتلك حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا.
موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
أشعلت الخسارة الأخيرة التى تعرض لها نادى الزمالك أمام نظيره أسوان، بهدف نظيف فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين بالأمس على استاد القاهرة الدولى، المنافسة على المركز الثانى من جديد بعدما كان الفريق الأبيض قد انفرد بها قبل اللقاء الماضى، وفى حالة فوز بيراميدز أو المقاولون فى الجولة القائمة سيتقلص الفارق بين الفريقين مع نادى الزمالك إلى نقطة واحدة فقط بعد خصم ثلاث نقاط من القلعة البيضاء بنهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة الأهلى بالدور الأول.
موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك فى الوقت الحالى يحتل المركز الثانى برصيد 55 نقطة ومع خصم ثلاث نقاط سيصبح رصيده 52 نقطة فقط، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المقاولون صاحب المركز الرابع الذى يمتلك 48 نقطة أيضاً.
موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
فى حالة فوز بيراميدز والمقاولون بالجولة 28 سيتضائل الفارق مع الزمالك إلى نقطة واحدة فقط تشعل معها صراع الوصافة حتى نهاية الموسم الجارى.
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