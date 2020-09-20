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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة



ينتظر جمهور الزمالك موعد مباراة فريقه القادمة ضد طنطا ضمن منافسات الدوري المصري بعدما حسم الاهلى لقب المسابقة اثر هزيمة الابيض من أسوان بهدف فى الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة



ويواجه الزمالك نظيره طنطا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولي.





موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة



ويلتقي الزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري نادي طنطا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2020، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، 2020 على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة



وستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تذاع المواجهة على قناة أون تايم سبورت لتى تمتلك حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا.

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موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة



موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 55 نقطة ومع خصم ثلاث نقاط سيصبح رصيده 52 نقطة فقط.