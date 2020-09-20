الشناوي: اعتدنا حصد لقب الدوري.. والأهلي يلعب على البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد الشناوي، حارس الأهلي، أن لاعبي الفريق أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وقال الشناوي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "أشكر الفريق على حصد لقب الدوري، كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

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وأضاف: "حسمنا المسابقة مبكرا قبل النهاية بسبع جولات حتى نركز في إفريقيا، وأشكر وأهنئ اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير".

وتابع: "اعتدنا حصد بطولة الدوري، والأهلي يلعب على البطولات دائما، واللقب سيكون دفعة معنوية قوية للتتويج ‏بدوري أبطال إفريقيا هذا العام".

وأتم قائد الأهلي قائلا: "يجب التركيز في بطولة الدوري، هناك 6 مباريات متبقية ستكون بمثابة الإعداد ‏لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏