الشناوي: اعتدنا حصد لقب الدوري.. والأهلي يلعب على البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد محمد الشناوي، حارس الأهلي، أن لاعبي الفريق أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.
وقال الشناوي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "أشكر الفريق على حصد لقب الدوري، كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".
وأضاف: "حسمنا المسابقة مبكرا قبل النهاية بسبع جولات حتى نركز في إفريقيا، وأشكر وأهنئ اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير".
وتابع: "اعتدنا حصد بطولة الدوري، والأهلي يلعب على البطولات دائما، واللقب سيكون دفعة معنوية قوية للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا العام".
وأتم قائد الأهلي قائلا: "يجب التركيز في بطولة الدوري، هناك 6 مباريات متبقية ستكون بمثابة الإعداد لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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