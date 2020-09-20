رياضة | عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أري بابل مهاجم نادي الزمالك الجديد عن أنه اتخذ قرار نهائي بالرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة لأسباب مفاجئة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن منذ فترة طويلة عن تعاقده مع بابل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادي أول أغسطس.

Advertisements

وقال آري بابل في تصريحات تليفزيونية منذ قليل: "اتخذت قرار بالرحيل عن الزمالك، بسبب عدم حصولي على مقدم التعاقد".

وتابع: "ما يحدث معي في الزمالك قلة احترام فالنادي لم يحترمني وأمير مرتضى تجاهل الرد على اتصالاتي منذ فترة".

واختتم: "لدي عائلة وأطفال ولم لم أحصل على مستحقاتي منذ ثلاثة أشهر تقريبا وقراري هو الرحيل عن الزمالك ومقاضاة النادي وأتمنى ألا تحزن جماهير الأبيض من قراري هذا لأنني لم أكن أريد الرحيل بهذه الطريقة".