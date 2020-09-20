الهلال يبحث عن التأهل والصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقاوم حامل اللقب، فريق الهلال ظروفه القاهرة المتمثلة في افتقاد عناصر مهمة بسبب إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا ، وهو يبحث عن تحقيق فوز ثالث عندما يواجه فريق شاهر خودرو الإيراني اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا المقام حاليا في الدوحة.

ويطمح الهلال إلى حسم تأهله إلى دور الـ16 وصدارة مجموعته الثانية عندما يعلن الحكم صافرة المواجهة على استاد الجنوب.

ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يعتبر فريق شاهر خودرو أضعف فرق البطولة حيث يخلو رصيده من أي نقطة.

وكان الهلال فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، إلا أنه يغيب عنه اليوم فريق كامل بسبب فيروس كورونا الذي ظل يفقد الفريق عنصرا إلى عنصرين كل فترة، حيث يتقدم الغائبين سالم الدوسري والإيطالي سباستيان جيوفينكو وسلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني وعبدالله الحافظ وصالح الشهري ونواف العابد وحمد العبدان، إضافة إلى حراس المرمى، عبدالله الجدعاني ومحمد الواكد ونواف الغامدي.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، يلتقي شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي.

وفي المجموعة الأولى، يغيب الأهلي عن اللعب اليوم، حيث سيكتفي بالفرجة على مباراة استقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي لمعرفة مرافقه إلى دور الـ16.

ويملك الشرطة 4 نقاط مقابل نقطة وحيدة لاستقلال طهران الذي تنتظره مباراة أخيرة أمام الأهلي.

لوشيسكو: سننجز المطلوب

أكد المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو صعوبة مواجهة شاهر خودرو اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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وقال في المؤتمر الصحفي «لم نحسم تأهلنا بعد، وندرك أنه يجب علينا الفوز أو التعادل لنتأهل، ثقتي كبيرة في مجموعة اللاعبين الموجودين معي بعد غياب عناصر مؤثرة بسبب فيروس كورونا، والموجودون قادرون على إنجاز المطلوب والعبور لدور الـ 16».

وأضاف «نمر بظروف صعبة لكن ذلك لا يعفينا من اللعب دائما بصورة قوية، كما حدث في المباراتين الماضيتين، الفريق يؤدي بانضباط كبير وهو مطالب بالحفاظ على هذا الانضباط حتى نتحكم في الأداء».

كارليو: سنصنع الفارق

أكد المحترف البيروفي أندريه كارليو أهمية مواجهة اليوم في حسم تأهل الهلال.

وقال كارليو في المؤتمر الصحفي أمس «ظروفنا صعبة في البطولة بسبب الغيابات، ما يهمنا هو أن نؤدي بشكل قوي كما حدث في مباراتي باختاكور؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، الهلال ليس 11 لاعبا أساسيا فقط، بل يضم عددا كبيرا من اللاعبين، وكلهم قادرون على صناعة الفارق، وتقديم الأفضل في المباريات».

وأشار لاعب الهلال إلى أن الحذر مطلوب في لقاء اليوم.

مدرب خودرو يحذر

قال مدرب شاهر خودرو الإيراني محمد نافزي في المؤتمر الصحفي أمس «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام بطل آسيا، لم نكن محظوظين في المباراتين الماضيتين، لذلك يجب أن نكون أفضل اليوم وأن نلعب بقوة لنترك بصمة في المجموعة».

وأضاف «لأننا لم نفز في أي مباراة، سنبحث عن تحقيق أول انتصار أمام الهلال».