في الهلال.. إصابة بكورونا كل يوم أو يومين

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12 سبتمبر أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء السبت 12 سبتمبر عن إصابة 5 لاعبين من الهلال إضافة إلى إداري الفريق سعود كريري بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية قبل دخولهم معترك دوري أبطال آسيا في قطر.ونشر الاتحاد القاري على موقعه خبرا رسميا جاء فيه «أظهرت نتائج الفحوصات أن 5 لاعبين من الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس، ويجري تقديم كامل العناية الطبية لهم، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة والبروتوكولات المتبعة في البطولة».

ثم أعلن الهلال بدوره إصابة الإداري سعود كريري، واللاعبين سلمان الفرج وحمد العبدان ومحمد الواكد ومحمد البريك وصالح الشهري بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الثانية السبت الماضي، وغابوا جميعهم عن مباراة باختاكور الأولى في الجولة الثالثة.

14 أعلن الهلال إصابة لاعب الوسط نواف العابد بفيروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي لحين تعافيه.

16 ارتفع العدد إلى 7 لاعبين، حيث أكد الهلال إصابة ظهيره الأيسر ياسر الشهراني بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الفحوصات الدورية التي أجريت للفريق، حيث غاب عن مواجهة باختاكور الثانية ضمن منافسات الجولة الرابعة.

17 وصل عدد المصابين إلى 10 لاعبين، بعدما أعلن نادي الهلال انضمام 3 لاعبين آخرين إلى قائمة المصابين بالفيروس وهم: عبدالله الجدعاني، ونواف الغامدي، وعبدالله الحافظ، حيث خضعوا للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

18 ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 12 لاعبا بانضمام اللاعبين المؤثرين الأساسيين، سالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو لقائمة اللاعبين الغائبين عن مباريات الهلال بدوري أبطال آسيا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إذا استمرت إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بفيروس كورونا المستجد بالمعدل الحالي، فلن يستطيع الفريق تكملة مشواره بدوري أبطال آسيا المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يصاب لاعب إلى 5 لاعبين كل يوم أو يومين. وأعلن عن إصابة 12 لاعبا خلال أيام 12 و14 و16 و18 سبتمبر الحالي. وقبل خوض حامل اللقب مباراته الأولى أمام باختاكور الأوزبكي في البطولة المقامة بنظام التجمع بسبب جائحة كورونا، أصيب 5 من عناصره المؤثرة بالفيروس، كما لحق بهم 7 آخرون تباعا.

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