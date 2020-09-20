نصفان يحقق أول ألقاب الإسكواش

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وسلم المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة خالد السعد، اللاعب آل نصفان كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من الاتحاد، فيما تسلم لاعب الصفا الآخر حسن آل داوود الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد حصوله على المركز الثاني.
وجاء لاعب الهلال خالد أبورقة في المركز الثالث وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حل رابعا علي الحايكي لاعب نادي الصفا، حيث تسلم مكافأة مالية.
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