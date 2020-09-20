تشكيلة أبطال آسيا تخلو من الأهلاويين

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وجاءت تشكيلة فريق الجولة الرابعة على النحو التالي:
براد جونز (النصر)، أمير كردي (الهلال)، سعد ناطق (الشرطة العراقي)، شجاعي خليل زاده (بيرسبوليس)، حسن كادش (التعاون)، خالد باوزير (الشارقة)، سانني كازورلا (السد)، أكرم عفيف (السد)، مازن فياض (الشرطة العراقي)، المعز علي (الدحيل)، بغداد بونجاح (السد).
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