تشكيلة أبطال آسيا تخلو من الأهلاويين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلت قائمة فريق الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، المقامة في قطر من أي لاعب من الأهلي، بينما ضمت القائمة التي أعلنها الاتحاد القاري أمس 3 لاعبين من الفرق السعودية الأخرى، هم حارس مرمى النصر، الأسترالي براد جونز، وظهير أيمن الهلال أمير كردي، وظهير أيسر فريق التعاون حسن كادش. وجاءت تشكيلة فريق الجولة الرابعة على النحو التالي: براد جونز (النصر)، أمير كردي (الهلال)، سعد ناطق (الشرطة العراقي)، شجاعي خليل زاده (بيرسبوليس)، حسن كادش (التعاون)، خالد باوزير (الشارقة)، سانني كازورلا (السد)، أكرم عفيف (السد)، مازن فياض (الشرطة العراقي)، المعز علي (الدحيل)، بغداد بونجاح (السد).

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