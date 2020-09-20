شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور لاحتفالات لاعبى الأهلى من غرفة ملابس الفريق بعد مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالات كبيرة يشهدها النادي الأهلي من قبل لاعبيه ونجومه بعد التتويج بلقب الدوري للعام الخامس على التوالى والوصول إلى الرقم الـ 42 فى البطولة المفضلة لمشجعيه، ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء 4 صور من داخل غرفة ملابس الفريق التي شهدت احتفالات كبيرة من نجوم الفريق ممن عبروا عن سعادتهم بعد حصد اللقب بعد موسم طويل بسبب التأجيل الذى شهده بسبب فيروس كورونا.

محمد الشناوي

وكان حرص النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق.



لاعبي الاهلى فى غرفة خلع الملابس

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وشارك زكريا صورة لاعبي الأهلي من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفي بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء.



احتفالات لاعبى الاهلى باللقب 42 احتفالات لاعبى الاهلى باللقب 42

هذا وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.