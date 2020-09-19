شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم نجوم قرعة مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المشاركين في تنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد النجاح الكبير الذي تحقق والذي تابعه أكثر من مليار مشاهد حول العالم.

ومن أبرز المكرمين رئيس اللجنة المنظمة المهندس ورئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر، ومدير البطولة حسين لبيب، وأمين صندوق اتحاد اليد مؤمن صفا، والكابتن علاء السيد المشرف على المنتخبات الوطنية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي بوزارة الرياضة، والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم، وجاسمين طه، ورؤساء ومسئولو شركات بريزينتيشن، وتذكرتى ولاكى تورز، وآخرون من المخرجين والمسئولين ممن ساهموا في خروج الحفل بهذا الشكل المبهر.

واكد وزير الرياضة أن التكريم أقل ما يقدم بعد النجاح الكبير الذي تحقق في حفل قرعة المونديال وعكس صورة رائعة للعالم، مشيرا إلى أن الدولة لا تتواني في تشجيع وتكريم المجتهدين في كل الاماكن.

وعبر عن سعادته بما شاهد من ردود أفعال عالمية نتيجة حفل القرعة وتمنى أن يتواصل النجاح خلال الفترة المقبلة وحتي يخرج مونديال اليد بأفضل صورة ممكنة.

على جانب آخر تواصل اللجنة المنظمة للمونديال عملها بكل قوة استعدادا للمونديال المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام القادم، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة نشاط مكثف لحسم بعض الملفات الهامة حيث تسعى اللجنة المنظمة والتي تعمل تحت ضغط كبير من الاتحاد الدولي وبدعم أكبر من الدولة لتسليم مبكر للملاعب والصالات، خاصة مع استمرار لجان التفتيش الدولية لمراقبة ما يحدث عن قرب.

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