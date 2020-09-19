محمد هاني: شخصية الأهلي حسمت الدوري.. وأفريقيا الهدف القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد هاني، لاعب الأهلي أن تتويج الأهلي بلقب الدوري جاء عن جدارة واستحقاق هذا الموسم، بعد تصدر القمة من البداية وحتى الآن، مشيدًا بروح البطولة التي تحلى بها الجهاز الفني واللاعبون والمجهود الكبير الذي بذله الجميع، في مواجهة الصعوبات الكثيرة التي واجهت الفريق، في ظل كثرة الإصابات والغيابات خلال أطول موسم عرفته الكرة المصرية، بسبب جائحة كورونا وتوقف المباريات لخمسة أشهر كاملة ، وقال هاني إن شخصية الأهلي دائمًا ما تكون حاضرة في الأوقات الصعبة، ومن حق الجماهير أن تحتفل بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد حسم اللقب مبكرًا والاحتفاظ بدرع الدوري للعام الخامس على التوالي.
وأشار هاني إلى أن نجاح الأهلي في حسم لقب الدوري مبكرًا وتحقيق البطولة المفضلة لجماهيره يمنحه فرصة كبيرة للتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والاستعداد بقوة لمباراتي الدور نصف النهائي أمام الوداد المغربي في أكتوبر المقبل، لتحقيق الحلم الأكبر للملايين من عشاق الفانلة الحمرا، واختتم محمد هاني تصريحاته بإهداء درع الدوري لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يسعى دائمًا لإسعادهم من خلال الفوز المستمر والتتويج بكل البطولات، وتركيزنا الآن تحول إلى دوري أبطال إفريقيا، وقد تعاهد جميع اللاعبين على تحقيق اللقب هذا الموسم وإهدائه للجماهير الوفية.
وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.
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