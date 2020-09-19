الهلال يطلب تأجيل مباراته في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طالب مجلس إدارة نادي الهلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم السبت بتأجيل مباراته أمام فريق شهر خودرو الإيراني غدا الأحد.

ويلتقي الهلال أمام فريق شهر خودرو الإيراني مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

Advertisements

وقال الهلال إنه يطالب بتأجيل المباراة بعدما أوضحت الفحوصات التي أجرتها البعثة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف النادي السعودي أن إصابات الجديدة لأعضاء البعثة بفيروس كورونا كان من بينهم الثلاثي علي آل بليهي ومتعب المفرج وبافيتيمبي جوميز.

وأشار حامل لقب دوري أبطال آسيا إلى أن إجمالي عدد اللاعبين المصابين بكورونا وصل إلى 15 لاعبا في الوقت الحالي.