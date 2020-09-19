رسميا.. توتنهام يعلن ضم جاريث بيل وريغيلون من ريال مدريد

أعلن توتنهام الإنجليزي، السبت، ضم الإسباني سيرجيو ريغيلون والويلزي غاريث بيل من صفوف ريال مدريد.



جاء هذا في تغريدة نشرها توتنهام في حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: "يسعدنا الإعلان عن التوقيع مع سيرجيو ريغيلون من ريال مدريد".



وأتبعها بعد دقائق فقط تغريدة أخرى تضمنت مقطع فيديو لنجمه السابق غاريث بايل مرفقةً بعبارة: "بيل عاد، أهلاً بك في المنزل".



ولفت توتنهام إلى أن ريغيلون صاحب الـ 23 عامًا وقع عقدًا مع النادي حتى 2025 مقابل 35 مليون يورو، بينما تم التعاقد مع بيل بنظام الإعارة لمدة موسم واحد حتى 30 حزيران/ يونيو 2021، مع خيار التمديد لموسم ثاني.



وسبق للجناح الويلزي غاريث بيل أن لعب للفريق الأول في توتنهام خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013، قبل أن ينتقل لصفوف ريال مدريد صيف 2013 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 100 مليون يورو.



وفاز بيل البالغ من العمر 31 عاما بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا واثنين من الدوري الإسباني مع ريال مدريد.



وكان وكيل أعماله، جوناثان بارنيت، قال الخميس إن فصول عودة الجناح الويلزي إلى فريقه السابق توتنهام الانكليزي قادما من ريال مدريد الإسباني، ستنتهي هذا الأسبوع.



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وكان النادي الملكي يضغط من أجل انتقال دائم لبيل (31 عاما) على أمل التخلص من عبء راتبه الذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو، لكن توتنهام يفضل الإعارة.



وسجل الدولي الويلزي 105 أهداف وصنع 68 تمريرة حاسمة في 251 مباراة بقميص نادي العاصمة الاسبانية.



غير أن بيل الذي خاض 83 مباراة دولية عانى من الإصابات المتكررة خلال سنواته الأولى في مدريد، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في الأعوام الاخيرة مع تسلم الفرنسي زين الدين زيدان المهام التدريبية.



وسيلعب بيل تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، علما أن الأخير صرح الأربعاء أنه سعى للتعاقد مع الويلزي خلال فترة اشرافه على الريال بين عامي 2010 و2013.

المصدر: فرانس برس