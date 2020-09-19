شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالرازق» يجتمع بأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري، اجتماعًا مع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاع، بحضور إبراهيم العربي نائب مدير القطاع، ومحمد المنصوري المدير الإداري للقطاع، وسيد الناغي المشرف على مدربي حراس المرمى، والدكتور أحمد عبد الرازق، مسئول الاختبارات النفسية والبدنية، والكابتن إبراهيم الصفتي مسئول شئون اللاعبين، بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بفرع النادي المصري.

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور ميمي عبد الرازق، الحضور بثقة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، مؤكدًا أن اختيارهم للعمل بالمصري يعد تكليفًا وليس تشريفًا، حيث يحتاج قطاع الناشئين بالنادي المصري لجهود المخلصين من أبناءه للارتقاء بالقطاع والوصول به للمستوى المأمول من الجميع داخل بورسعيد، مضيفًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل إعداد أجيال قوية من الناشئين تكون بمثابة الذخيرة المستقبلية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.