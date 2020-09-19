شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طلائع الجيش يرغب فى استمرار «منسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، من إدارة النادى بقاء ناصر منسي مهاجم الفريق المعار من بيراميدز خلال الموسم الجديد.

ووفقا لمصدر مطلع، طلب بسيوني من إدارة طلائع الجيش، محاولة شراء عقد ناصر منسي أو تجديد إعارته خلال انتقالات الصيف في ظل احتياج الفريق لخدماته.

وحصل ناصر منسي على وعد من الجهاز الفني لطلائع الجيش بالمشاركة بصفة أساسية مع الفريق، وتجهيزه لأولمبياد طوكيو، خاصة أن عودته إلى بيراميدز قد تبعده عن المشاركة في ظل تكدس النجوم بالفريق.

وخاض ناصر منسي مع طلائع الجيش بالموسم الحالي، 21 لقاء، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة اثنين.