شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعاين أرضية استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة مصر المقاصة.

وقام فايلر بتفقد الملعب برفقة الجهاز المعاون له، استعدادًا للمباراة التي تنطلق بعد قليل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، فيما كان الفريق قد حسم لقب الدوري للمرة رقم 42 بشكل رسمي، قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.