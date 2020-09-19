شكرا لقرائتكم خبر عن «مرعي» و«فوافي» يقودان هجوم المقاصة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة النادي الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. Advertisements ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعاصم سعيد وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمد توني وصلاح عاشور وعبدالله مجدي وشميلس بيكلي وصلاح أمين.‎ الوضع في مصر

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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