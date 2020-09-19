شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من السحر.. رضا عبد العال يرفض نزول لاعبيه لغرف الملابس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض رضا عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، نزول لاعبي فريقه لغرف خلع الملابس، بين شوطي المباراة التي تجمع فريقه مع نظيره نادي مصر.

ويواجه فريق طنطا نظيره نادي مصر في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز على استاد طنطا، في أولى مباريات طنطا تحت قيادة مديره الفني الجديد رضا عبدالعال.

وبحسب الاستوديو التحليلي لقناة «أون تايم سبورت»، رفض عبدالعال دخول غرفة الملابس لتخوفه من وجود أي أعمال سحر أو شعوذة لتعطيل مسيرته مع الفريق.