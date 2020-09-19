رياضة | عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضيفه مصر المقاصة، بعد قليل ضمن منافسات االدوري المصري..

ويستضيف الأهلي نظيره مصر المقاصة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضم كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

خط الهجوم : أليو بادجي.

دكة البدلاء: - مصطفى شوبير - رامي ربيعة - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - أحمد الشيخ - محمود وحيد.