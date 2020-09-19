شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليفربول يعلن انضمام دييجو جوتا من ولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إتمام الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام الجناح البرتغالي دييجو جوتا، قادما من نادي وولفرهامبتون، لتدعيم الجانب الهجومي بالفريق، في صفقة قد تصل قيمتها المادية إلى 45 مليون إسترليني.

بانضمام جوتا، يكون ليفربول قد أعلن عن صفقته الثالثة هذا الموسم، بعدما دعم الجانب الدفاعي من خلال ترميم الجبهة اليسرى بالتعاقد مع الدولي اليوناني كوستاس تسيميكاس، إلى جانب لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا متوسط الميدان القادم من فريق بايرن ميونيخ.

دييجو جوتا