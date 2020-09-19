شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك لـ«أبوتريكة»: «خدنا تارك.. مين فينا اللي عايش الوهم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن أحمد عيد عبدالملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، هجوما حادا على محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، والمتواجد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وذلك ردا على تغريدته حول الدوري المصري.
وكتب أبوتريكة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يعني ايه الدوري المصري ...الكل يعيش الوهم ...والاهلي ياخد الدوري. مبروك يا اهلي الدوري رقم 42».
وكتب عيد عبدالملك على حسابه الشخصي ردا على أبوتريكة: «واحنا عايشين في الوهم.. بطولة خدنا طارك في السوبر الافريقي وجبنا حقك بال ٣.. وبطولة خدنا حقك من بيراميدز وخدو بردو ٣.. وبطولة جبنها من بطل اسيا في ملعب الرعب بعد ما خوفت تروحلهم هناك.. وفي واحدة قارية مشوفتهاش من ٦ سنين.. وفي سوبر خدته منك بالوهم.. عاوز تاني ولا كفاية».
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