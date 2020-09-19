الهلال السعودي يتطلع للتأهل القاري بسجل بلا هزائم

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يحتاج الهلال السعودي إلى نقطة واحدة للتأهل لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، لكنه يسعى للفوز على شهر خودرو الإيراني، على الرغم من أن كورونا عزل 10 من خيرة لاعبيه.

الدوحة: يسعى الهلال السعودي حامل اللقب والجريح من فيروس كورونا إلى استعادة نغمة الفوز والعبور إلى الدور الثاني، عندما يواجه شهر خودرو الإيراني الأحد على ملعب الجنوب بالوكرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.

ويتصدر الهلال المجموعة الثانية دون خسارة برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يقبع شهر خودرو في المركز الأخير بعدما تلقى 4 هزائم تواليا.

وكانت مباراة الذهاب في شباط/فبراير الماضي قبل تعليق البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، انتهت بفوز الهلال 2-صفر سجلهما البيروفي أندريه كاريو والفرنسي بافيتيمبي غوميس.

ويحتاج الهلال إلى نقطة واحدة لإعلان تأهله رسمياً، لكنه سيبحث عن الفوز خصوصاً في ظل تواضع المنافس الذي يعتبر من أضعف الأندية المشاركة في النسخة الحالية.

ورغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الهلال نتيجة عزل عشرة من لاعبيه، ثم لاعبين اضافيين السبت، لاصابتهم بفيروس كورونا، إلا أنه حافظ على صدارته للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بعدما تعادل مع باختاكور من دون أهداف.

وأشاد المدرب الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال بلاعبيه بعد التعادل السلبي الاخير مع باختاكور "ما قام به اللاعبون أمرٌ لا يصدق قياسًا بالظروف التي يمر بها الفريق خلال هذه الفترة الصعبة".

أضاف "قدّمنا مباراة كبيرة وخلالها منعنا الفريق الخصم من الوصول إلى مرمانا وسنحت لنا فرص لتسجيل الأهداف".

تابع المدرب الروماني "لن تثنينا الغيابات عن مواصلة العمل لمواصلة مشوار البطولة التي نحمل لقبها، ويتمالكنا الهدوء والثقة، رغم أننا نمر بظروف صعبة ولكن علينا أن نكون على قدر عالٍ من الرغبة والحماس".

بدوره، قال سالم الدوسري الذي اختير نجم المباراة ضد باختاكور عبر حسابه على موقع تويتر عقب المباراة "لا زلنا في صدارة المجموعة، إن شاء الله نحصد النقاط المتبقية في المباريات القادمة".

لكن الدوسري انضم مع الايطالي سيباستيان جوفينكو الى قائمة المصابين بكورونا، ليرتفع عدد اصابات الفريق الى 12 حالة منها 11 لاعبا اضافة الى اداري الفريق سعود كريري.

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وانضم الثنائي الى اللاعبين المصابين عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان وسعود كريري.

وأمام الاصابات المرتفعة في الفريق بكورونا قد تلجأ إدارة الهلال الى الانسحاب من البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد وافق للهلال على تسجيل حارسي المرمى عبدالله يحيى البيشي وأحمد فهد الجبيع، وذلك بدلًا من محمد الواكد ونواف الغامدي، عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بكورونا، حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

وفي المقابل ليس لدى الفريق الإيراني ما يخسره، بعدما ودع البطولة رسمياً ولذلك سيحاول إيقاف مسلسل الهزائم والخروج ولو بنقطة التعادل لحفظ ماء الوجه.

وتقابل الهلال في 42 مباراة مع اندية ايرانية، فاز في 18 مباراة وخسر في 15، في حين كان التعادل سيد الموقف في 9 مباريات.

من جهته، يأمل شباب الأهلي (6 نقاط) بمتابعة صحوته عندما يواجه باختاكور (7)، في مباراة مصيرية للفريق الاماراتي الذي ستعني خسارته وداع البطولة رسميا.

وبعد بداية سلبية بالخسارة امام باختاكور نفسه والهلال، استعاد شباب الأهلي عافيته وحقق فوزين متتاليين على شهر خودرو، ليعود للمنافسة بقوة على احدى بطاقتي المجموعة.

ويخوض شباب الأهلي المباراة بغياب قطبي دفاعه محمد مرزوق ويوسف جابر للايقاف، مما يزيد من صعوبة مهمته أمام باختاكور الذي يعد عقدته في البطولة بعدما سقط امامه في المباريات الثلاث التي جمعت بينهما، وآخرها الخسارة في لقاء ذهاب النسخة الحالية 1-2 في طشقند.

وفي المجموعة الاولى التي انسحب منها الوحدة الإماراتي بعد هجوم قوي من كورونا على لاعبيه، يلتقي الشرطة العراقي (4 نقاط من 3 مباريات) مع استقلال طهران الإيراني (نقطة من مباراتين).

ويفتقد الشرطة مجددا لخدمات ابرز لاعبي الوسط محمد قاسم بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى، التي غاب بسببها عن مباراة الفريق الاولى والتي خسرها امام الأهلي السعودي (6 نقاط من 3 مباريات) الذي ضمن حجز احدى بطاقتي المجموعة.