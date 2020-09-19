شكرا لقرائتكم شاهد تسريب مع مكسيكية يثير الشائعات حول عصام الحضري.. والأخير يرد: كله بالأدب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، حالة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد تسريب رسالة صوتيه لحارس عرين الفراعنة مع مكسيكية، ظهر فيها الحضرى محاولاً قول بعض الكلمات باللغة الانجليزية، وبدأت بعض الجماهير تتداول لمقطع الصوتى للحضرى، الأمر الذى استدعى رداً سريعاً من الحضرى.

وجاء رد الحضرى سريعاً حيث كتب عبر حسابه الشخصى على تويتر " يا جماعة منعا للقيل والقال وانا مبحبش اتكلم كتير في اي موضوع يحصل ، اللي بيطلب مني رسالة صوتية او ڤيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الادب انا بعمل ده بالحب وبالود والدليل ان في دلوقتي منصة الكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس ، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".



عصام الحضري (1)



عصام الحضري (2)



عصام الحضري (3)



عصام الحضري (4)

حقق "الحضري" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

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كما توج عصام الحضرى بالعديد من البطولات مع الأهلى (7 ألقاب الدورى الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصرى - 3 دورى أبطال أفريقيا - 3 كأس السوبر الأفريقى - 2 السوبر العربى - 1 البطولة العربية للأندية).

قصة رحيل الحضرى عن الأهلى يعلمها القاصى والدانى، واعترف السد العالى بندمه على هذا القرار فى أكثر من مناسبة، ففى فبراير 2008 وفى أوج تألقه وعطائه حزم عصام الحضرى حقائبه وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فاصل من المشاحنات مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى كان بطلا لواقعة تجريد الحضرى من شارة الكابتن، لتكون بادرة انقلاب السد العالى على هتاف "ارقص يا حضرى".

الحضرى لم ينس يوماً عشق الفانلة الحمراء مهما صال وجال فى الأندية المصرية، ومهما حقق من إنجازات يبقى الأهلى هو عشقه الأول والأخير، والذى أصبح ممنوعا بفعل تصرفاته الخارجة عن تقاليد وأعراف القلعة الحمراء، وتخليه عن ناديه فى وقت اعتبرته الجماهير "خيانة كروية" لا تنسى.