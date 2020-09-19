شكرا لقرائتكم نادي أسوان ضد الزمالك .. خسارة الأبيض يشعل صراع المركز الثانى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشعلت الخسارة الأخيرة التى تعرض لها نادى الزمالك أمام نظيره أسوان، بهدف نظيف فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين بالأمس على استاد القاهرة الدولى، المنافسة على المركز الثانى من جديد بعدما كان الفريق الأبيض قد انفرد بها قبل اللقاء الماضى، وفى حالة فوز بيراميدز أو المقاولون فى الجولة القائمة سيتقلص الفارق بين الفريقين مع نادى الزمالك إلى نقطة واحدة فقط بعد خصم ثلاث نقاط من القلعة البيضاء بنهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة الأهلى بالدور الأول.
الزمالك فى الوقت الحالى يحتل المركز الثانى برصيد 55 نقطة ومع خصم ثلاث نقاط سيصبح رصيده 52 نقطة فقط، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المقاولون صاحب المركز الرابع الذى يمتلك 48 نقطة أيضاً.
فى حالة فوز بيراميدز والمقاولون بالجولة 28 سيتضائل الفارق مع الزمالك إلى نقطة واحدة فقط تشعل معها صراع الوصافة حتى نهاية الموسم الجارى.
الزمالك يتبقى له 6 مباريات أمام فرق: طنطا، الإسماعيلى، حرس الحدود، وادى دجلة، الجونة، والمصرى.
أما بيراميدز فأمامه 7 مباريات وهى : الأهلى، المقاولون، الاتحاد السكندرى، مصر المقاصة، الإسماعيلى، حرس الحدود، ونادى مصر.
كما يتبقى للمقاولون 7 مباريات أمام فرق: الأهلى، بيراميدز، الاتحاد السكندرى، إنبى، مصر المقاصة، نادى مصر، طنطا.
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