شكرا لقرائتكم رحيل كشاف النجوم.. وفاة محمد سونة نجم الإسماعيلى الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي اليوم محمد حسن سونة نجم الاسماعيلى السابق والمدرب ومكتشف عدد كبير من نجوم قلعة الدراويش .

سونة هو أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير في اكتشاف عدد من نجوم الدراويش منذ عشرات السنوات أبرزهم خالد القماش وفكرى الصغير وعلى غيط ومحمد صلاح أبو جريشة وغيرهم من النجوم .

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ونعى مجلس الإسماعيلي محمد حسن سونة نجم الدراويش السابق وأحد أبرز مدربي الفريق الأول لكرة القدم..وكتب الحساب الرسمي للإسماعيلي على "تويتر": "يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى لوفاة المغفور له كابتن "محمد حسن سونة" مكتشف النجوم وأحد أبرز مدربي النادي على مدار سنوات طويلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان"

وحرص عدد كبير من نجوم الدراويش على نعى محمد سونة أبو الأجيال كما يطلق عليه المدربين واللاعبين والجماهير .