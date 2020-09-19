طارق سليمان لمصراوي: فايلر له دور في تتويج الأهلي "المبكر".. والشناوي نجم الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن تتويج نادي القلعة الحمراء شي طبيعي بالنسبة للفريق، مشيراً إلى أن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر هو نجم الموسم الحالي في بطولة الدوري.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة ليلاكورة: "مبروك للاعبين ومجلس الادارة والجهاز الفني وجماهير النادي الأهلي، تتويج الأهلي بالدوري مبكرا شئ طبيعي طول عمره الأهلي بيحسم الدوري مبكراً، وهذه ليست أول مرة يتوج بها باللقب قبل أسابيع من نهاية البطولة، وبالطبع بطولة الدوري هي الأغلى بالنسبة للبطولات المحلية".

وأضاف: "المقياس عندما تقيم فريق محلي بيتم تقييمه على بطولة الدوري لكن أي بطولة أخرى ممكن تكون بتتوج بها بأن الفريق يكون محظوظاً أو معه توفيق زلكن في 34 أسبوع لا يكون هناك حظ طول الوقت، التتويج ده جهود كيان متكامل مجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني".

وتابع سليمان: "كيان الأهلي هو الذي ينجح أي شيء سواء لاعبين أوجهاز فني أو إدارة وأتمنى النادي يفضل محافظ على هوية الكيان وهيفضل الأهلي بسبب هذا محافظ على البطولات، إنجاز كبير يحسب للنادي ولمجلس الادارة لكنه استمرار لنجاحات كثيرة سابقة، وهذه 5 بطولة على التوالي وقبل ذلك الزمالك أخذ بطولة واحدة فقط، وقبل هذه البطولة هناك 10 بطولات يعني 15بطولة في 16 سنة".

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وواصل: "المدير الفني له دوركبير جدا في حسم البطولة مثل ما تحدثنا سابقاً على دور مانويل جوزيه وحسام البدري، والآن نشيد بأداء فايلر مع الأهلي وحقق أرقام كثيرة جيدة وشغل فني مع اللاعبين، صحيح المستوى قل قليلاً بعد الكورونا ولكن طبعا الأمر راجع للإصابات وايقاف لاعبين والاداء تأثر بعض الشيء ولكن في المجمل الاداء جيد جدا".

وقال سليمان عن استعداد الأهلي لبطولة أفريقيا: "لازم بعض اللاعبين تبدأ في الراحة خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يكون هناك تنظيم في راحة اللاعبين وألا تكون الراحة سلبية كاملة، ويكون فيه مداورة في بعض المراكز، حتى لا يتعرض أحد اللاعبين الأساسيين لإصابة وأنت تحتاجه خلال الفترة المقبلة في بطولة مهمة، وهناك عدد من العناصر الاساسية التي يرتكز عليها الاهلي تقوم باللعب مباراة ومباراتين لا".

وعن أداء الشناوي مع الأهلي، قال سليمان: "الشناوي متألق من 3 سنين، هناك فترة تراجع مستواه فيها ولكنه استعاد مستواه بسرعة، وختم الدوري الموسم الماضي بشكل جيد جدا ومنها مباريات سموحة وانبي والنجوم والاسماعيلي والمقاولون والزمالك وحتى في افريقيا والموسم الذي يسبقه قدم أداءً كبيراً مع الأهلي وختمه بكأس العالم ومباراة أورجواي التي حصل فيها على أفضل لاعب، مستواه الحالي ليس جديد، فهو استمرار للأداء السابق بداية من 2017".

وواصل: "أداء الشناوي مع الأهلي يجعله من أفضل 10 حراس مرمى في العالم وهذا الكلام حقيقي، الشناوي عنده مواصفات جسمانية وفنية وأداء يجعله بعيد جداً عن كل حراس المرمى المتواجدين في الدوري المصري، وأنا اعتبره من أفضل الحراس بعد تقييم كل الدوريات التي نتابعها في العالم، فهو يتواجد من أفضل 10 حراس، وصحيح الأهلي فريق جماعي ولكن الشناوي كان له تدخلات فردية تألق فيها وأنا اعتبره نجم الموسم للنادي الأهلي هذه السنة ومعه عمرو السولية ومعلول وديانج، ومعهم قبل كورونا في بداية الموسم رمضان صبحي وهذه حقيقة لازم أن تُقال".

واختتم سليمان متحدثاً عن المقومات التي تجعل الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا: "التوفيق أهم شيء وأن يكون هناك عدل في التحكيم ويكون هناك حكام محترمين يحكموا الادوار القادمة وألا يكون هناك تحيزاً في التحكيم، وخرجنا من بطولات عديدة بسبب التحكيم، لا أقوم بتعليق الأمور على شماعة التحكيم ولكن لو كان فيه عدل تحكيمي لما غاب الأهلي عن التتويج الفترة الماضية، وأنا تواجدت في الفترة من 2012 حتى 2019، 8 بطولات فزنا باثنين، والتحكيم كان عامل في خروجنا من 3 بطولات إفريقية على الأقل ومنها نهائيات خرجنا بفعل فاعل".