خاص .. قرار صادم من جروس يعيد الزمالك لنقطة الصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن مفاوضات مجلس إدارتهم مع المدرب السويسري كريستيان جروس شهدت تعثراً خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن هناك محاولة أخيرة لإقناع المدير الفني السويسري بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد طلب فسخ التعاقد مع الزمالك وانضم لصفوف نادي التعاون.
وسبق وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مفاوضاتهم مع خليفة كارتيرون تنحصر في المدربين السابقين لفريق البرتغالي فيريرا والسويسري كريستيان جروس.
وتوّج الزمالك في عهد السويسري جروس ببطولة الكونفيدرالية.
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