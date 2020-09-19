الشباب والرياضة تبدأ مرحلة جديدة لاختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على بدء تنفيذ اختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذى تتبناه الوزارة لاختيار دفعة جديدة من اللاعبين، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر المقبل فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، ألعاب القوي، الجودو، تنس الطاولة، التايكوندو، رفع الأثقال".

تستهدف الدفعة الجديدة استيعاب 1480 لاعب من 27 محافظة – مرحلة الناشئين، وتستمر الاختبارات والانتقاء للموهوبين على مدار أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وتنطلق مرحلة التدريب والإعداد والتأهيل مطلع يناير 2021 بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين فى الألعاب التى يتضمنها المشروع.

وقال الدكتور أشرف صبحي :"أن النجاحات التى يحققها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي خلال الفترة الراهنة فى إعداد وتأهيل اللاعبين وفوزهم بالبطولات التى يشاركون بها مثلت حافزاً قوياً فى البدء فى مرحلة جديدة لاكتشاف مواهب أكثر داخل المجتمع، والعمل على رعايتهم، تأهيلهم، وتدريبهم، وصقل موهبتهم"، منوهاً إلى أهمية المشروع فى تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة مشاركة مجموعة من كبار اللاعبين والفنيين لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للاختبارات وفق محددات ورؤي علمية تقيس مستوى المهارة والموهبة التى يتمتع بها المتقدمون للاختبارات وكذا قدرتهم البدنية، مشيراً المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد استثماراً إيجابياً فى اللاعبين الواعدين الذين سيمثلون قوام المنتخبات الوطنية فى المستقبل فى مختلف الألعاب الرياضية ، وهو ما تجلت ثماره بفوز لاعبي المشروع ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس 2020

وتتبني وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي للكشف عن الموهبين وتوفير بيئة مناسبة لإعدادهم فى ألعاب " التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة،الاسكواش،ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة".