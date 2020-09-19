سوق الانتقالات | واتفورد يستعين بخدمات لاعب مانشستر يونايتد في رحلة العودة إلى البريميرليج

بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب” خلال الموسم الماضي، يسعى نادي واتفورد إلى ترميم الصفوف بهدف العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في أقرب الآجال.

ويتطلع واتفورد إلى إبرام صفقات جديدة بمبالغ مالية متوسطة او صغيرة أو الاستعانة بلاعبين شباب من الفرق الكبيرة بنظام الإعارة نظراً لانخفاض موارد النادي المالية بسبب تدعيات فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد وقع واتفورد مع الشاب الانجليزي اليافع “جيمس جارنر” لاعب مانشستر يونايتد ليلعب الموسم 2020/21 مع الفريق بنظام الإعارة لمدة موسم واحد في دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

وشارك لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا ثلاث مرات في الدوري الأوروبي الموسم الماضي أمام كل من “أستانا”و ” ألكمار” و” بارتيزان” كما خاض سبع مباريات مع الفريق الأول منذ أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2019.

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وحصل جارنر بالإضافة إلى ذلك على لقب أفضل لاعب لمانشستر يونايتد تحت 23 عامًا الموسم الماضي، حيث سجل ثمانية أهداف في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز 2 وقاد الفريق معظم مباريات الموسم.

ويستطيع جيمس جارنر اللعب في دور لاعب خط وسط دفاعي أو متقدم ما جعل المدير الفني للشياطين الحمر “أولي جونار سولشاير” إلى الاستعانة به في بعض المباريات كمباراة نورويتش ستي في الدوري الموسم الماضي ومباراة كولشيستر يونايتد في كأس الرابطة.

وقاد جارنر منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا خلال بطولة أوروبا 2018، ووصلوا إلى الدور نصف النهائي، ولعب أيضًا خمس مرات مع منتخب بلاده تحت 19 عامًا الموسم الماضي.

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