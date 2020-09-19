جوارديولا يُحدد موعد عودة سيرخيو أجويرو لصفوف مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم سيرجيو أجويرو قد يغيب عن أول شهرين بموسم الدوري الانجليزي الممتاز حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق منذ إصابته في الركبة في يونيو الماضي.

وغاب اللاعب الأرجنتيني عن آخر 12 مباراة لسيتي في موسم 2019-2020 وتشمل آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا في أغسطس.

وأشار جوارديولا إلى أن أجويرو (32 عامًا) ربما لن تكتمل لياقته حتى نوفمبر الثاني المقبل.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة “نعرف أن الإصابة صعبة”.

وأضاف “لم يخض أي حصة تدريبية حتى الآن معنا وسيرجيو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعًا. غاب لفترة طويلة وربما يحتاج لشهر أو شهرين ليكون جاهزاً”.