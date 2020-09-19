أخبار الهلال| بالصور.. مارتينيز يُسعد جماهير الزعيم ويُصمم على اللعب في أوروبا!

لم يجد مهاجم كلوب أميركا المكسيكي، روجير مارتينيز، ترحيبًا كبيرًا من جانب جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية، بعد تواتر تقارير صحفية تفيد بأن إدارة الزعيم قدمت عرضًا بقيمة 4.5 مليون دولار؛ للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأكدت العديد من جماهير الهلال رفضها التعاقد مع اللاعب، موضحة أنه مستواه عادي، ولن يُقدم الإضافة الفنية المأمولة لفريق المدرب رازفان لوشيسكو.

مارتينيز يرفض عرض الهلال

ومنذ ساعات، كشفت تقارير صحفية مكسيكية أن روجر مارتينيز يرفض الذهاب للجزيرة العربية، والانتقال إلى الهلال، مؤكدة أن المهاجم الكولومبي مصممًا على اللعب في أوروبا مرة أخرى.

وبحسب المعلومات التي نشرها الصحفي المكسيكي، سيزار لويس ميرلو، فإن المهاجم الكولومبي لا يفكر في الذهاب للعب مع الهلال، حيث يعتبره مكانًا غريبًا جدًا بالنسبة له، وأن مارتينيز ما زالت لديه الرغبة في العودة إلى كرة القدم الأوروبية.

من هو روجير مارتينيز؟

هو مهاجم دولي كولومبي، من مواليد 1994 في مدينة كارتجينا الكولومبية، مركزه الأساسي مهاجم صريح. ينتهي عقده مع كلوب أمريكا في يونيو 2023، وقيمته السوقية الحالية بحسب ترانسفير ماركت 3.5 مليون يورو.

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استهل مارتينيز مسيرته الكروية مع راسينج الأرجنتيني في 2013، وتمت إعارته إلى أكثر من فريق على مدار 3 سنوات، ثم ذهب إلى جيانغسو سونينغ الصيني عام 2016، بعدها انتقل إلى فياريال الأسباني مطلع عام 2018، وأمضى اللاعب 6 أشهر قبل أن يتم بيعه إلى أميركا المكسيكي.

هل يستحق مارتينيز اهتمام الهلال؟

بالنظر إلى أرقام اللاعب خلال مسيرته، نجد أنه لعب مع أميركا 77 مباراة، وأحرز 18 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وحقق الدوري والكأس في المكسيك.

وفي تجربته الصينية مع جيانغسو سونينغ الصيني، خاض مارتينيز 42 مباراة، وسجل 20 هدفًا، وصنع 10 أهداف، ودافع اللاعب عن ألوان راسينج الأرجنتيني في 30 لقاء، وأحرز 8 أهداف، وصنع هدف، أما في فياريال فقد هز الشباك مرة واحدة خلال 9 مباريات.

وفيما يخص المشاركات الدولية، لعب مارتينيز مع المنتخب الكولومبي الأول 17 مباراة دولية، وسجل هدفين، ومع منتخب كولومبيا تحت 23 عامًا، لعب 4 مباريات وأحرز 5 أهداف.

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