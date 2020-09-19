شكرا لقرائتكم فايلر يصدم أحمد الشيخ بقرار مفاجئ في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي أحمد الشيخ لاعب الأهلي صدمة قاسية بعدما رحّب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالإستغناء عن اللاعب خلال ميركاتو الصيف الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده ، ورغم أن الشيخ ظهر بشكل جيد خلال الفترة الماضية وبدأ يستعيد مستواه ويصبح مؤثر مع الفريق إلا أن فايلر ابلغ لجنة التخطيط للكرة بالاهلي أنه لا يُمانع رحيل أحمد الشيخ خاصة وأن هناك أكثر من لاعب محلي مُرشح لتدعيم صفوف الفريق بـ"جناح" أفضل من الشيخ.

وتألق أحمد الشيخ بشكل لافت للنظر منذ العودة لاستكمال منافسات الدوري بعد توقف كورونا، وكان أكثر فاعلية ونشاطا على رمى الخصم عما كان عليه الحال قبل التوقف، وهي الفترة التي تعرض فيها اللاعب للانتقادات اللاذعة.

يذكر أن الأهلي يضع في حساباته التعاقد مع اكثر من لاعب في مركز الجناح مثل كريم طارق لاعب بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش بخلاف الجزائري يوسف بلايلي مع قرب عودة محمد شريف لاعب المارد الأحمر المعار إلى انبي.