الخليج 365 يكشف ترتيب المرشحين لتدريب الزمالك قبل الإعلان الرسمي

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 ترتيب المدربين المرشحين لتولي المسئولية الفنية لفريق الزمالك، قبل الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووضع مسئولو نادي الزمالك البرتغالي فيريرا في صدارة المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي، ثم جاء السويسري كريستيان جروس في المركز الثاني ضمن المرشحين وأخيرا جاء الأرجنتينى كالديرون في المركز الثالث والأخير، بينما خرج البرتغالي باتشيكو نهائيا من القائمة بعد اعتراض مسئولي القلعة البيضاء على توليه المسئولية لسابق هروبه في وقت سابق.

وفوجئ مسئولي نادي الزمالك، بشرط موحد من الثنائي فيريرا وجروس، لتولي تدريب الفريق، حيث طلب كل مدرب تواجد 4 مساعدين ضمن جهازه المعاون، يقوم هو باختيارهم بنفسه دون تدخل من أي شخص.

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وبعد سلسلة من المفاوضات بواسطة برنامج "زوم"، طلب فيريرا وجروس من مسئولي الزمالك منحهما فرصة لاختيار المساعدين رافضين اى اقتراحات بخصوص هذا الأمر وتمسك الثنائي باختيار كافة أفراد الجهاز المعاون بأنفسهم.

ويترقب مسئولو الزمالك، إعلان فيريرا أو جروس التوصل لأسماء الجهاز المعاون لهم، للاستقرار بشكل نهائي على أسم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وحال فشل المفاوضات مع فيريرا ثم جروس سيكون الأقرب تولي الأرجنتينى كالديرون المسئولية الفنية للزمالك خلال الفترة القادمة.