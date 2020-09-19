شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم ماراثون جرى بمحمية دجلة بمشاركة سفيرى فرنسا وسويسرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة العامة للسياحة الرياضية، ماراثون للجرى بمنطقة محمية وادى دجلة بالمعادى، ضمن الأحداث التى تنظمها الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، حيث شمل الماراثون 3 ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺠﺮى، مسافة 21 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و10 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و 5 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ بالتعاون مع الاتﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى والتي شارك فيها حوالي 400 متسابق.

حضر الماراثون أندريه باران السفير الفرنسي بمصر، بول جارنييه السفير السويسرى بمصر، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالإضافة إلى 27 جنسية من الجاليات الأجنبية القيمة فى مصر.

الماراثون

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الماراثون



الماراثون

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، حفل ختام مبادرة "تحدى الشباب 2020" والتى تم إطلاقها في يناير الماضى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة بلان الدولية، ويتم تكريم الفرق الخامسة الفائزة فى التصفيات قبل النهائية من المبادرة، وذلك يوم الأربعاء 24 سبتمبر الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.