تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره فريق وست هام يونايتد مساء اليوم السبت على الامارات ترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تنطلق مباراة أرسنال ووست هام

يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة أرسنال ووست هام

يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

تذاع مباراة أرسنال ووست هام

ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال كالتالي..

يونايتد بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المشفرة بتعليق علي محمد علي.

حراسة المرمى: لينو

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الدفاع: كيرين تيرني ، جابريل ، روب هولدينج، بيلليرين

الوسط: محمد النني ، تشاكا ، ميتلاند نايلز ، ويليان

الهجوم: ألكسندر لاكازيت، بيير أوباميانج

جدير بالذكر يحترف النجم المصري محمد النني لدى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.

ويدخل نادي آرسنال بقيادة مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق المباراة الليلة وهو في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط بعدما حقق الفوز في المباراة الأول.