يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره فريق وست هام يونايتد مساء اليوم السبت على الامارات ترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
تنطلق مباراة أرسنال ووست هاميونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،
فيما تكون مباراة أرسنال ووست هاميونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
تذاع مباراة أرسنال ووست هاميونايتد بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المشفرة بتعليق علي محمد علي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال كالتالي..
حراسة المرمى: لينو
الدفاع: كيرين تيرني ، جابريل ، روب هولدينج، بيلليرين
الوسط: محمد النني ، تشاكا ، ميتلاند نايلز ، ويليان
الهجوم: ألكسندر لاكازيت، بيير أوباميانج
جدير بالذكر يحترف النجم المصري محمد النني لدى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.
ويدخل نادي آرسنال بقيادة مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق المباراة الليلة وهو في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط بعدما حقق الفوز في المباراة الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.