رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أولد ترافورد مساء اليوم السبت 19 سبتمبر، مباراة مانشستر يونايتد ضد ضيفه كريستال بالاس، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير لحصد أولى نقاطه في المسابقة، وتحقيق بداية قوية على حساب كريستال بالاس.

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وتأجل اللقاء الافتتاحي لليونايتد بيرنلي في الجولة الأولى، بسبب مشاركة الفريق في بطولة الدوري الأوروبي وبلوغ نصف النهائي.

بينما يريد كريستال بالاس إحداث المفاجأة وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة الانتصارات، بعد أن تغلب في الجولة الأولى أمام ساوثهامبتون.

تقام المباراة مساء اليوم في تمام السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت جرينيتش، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.