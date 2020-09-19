شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يتخطي «ميسي» باللقب الـ35 فى تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى حسام عاشور، لاعب الأهلي المنتهي عقده بنهاية هذا الموسم، قائمة أكثر اللاعب تتويجًا بالدوري الممتاز بالقميص الأحمر، بعدما عزز رقمه باللقب رقم 13 في مسيرته مع الفريق، عقب تتويج الشياطين الحمر بالمسابقة للمرة الـ42.

ويعتبر حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، الأكثر حصدًا للقب بشكل عام، حيث توج به 14 مرة، بواقع 11 مع الأحمر و3 بالقميص الأبيض.

كما رفع «عاشور» ألقابه في كل البطولات إلى 35، إذ يتواجد ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين تتويجًا في العالم، متخطيًا الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة (34 لقبًا)، فيما يتصدر القائمة البرازيلي داني ألفيس، اللاعب السابق لبرشلونة ويوفنتوس، بـ40 لقبًا.

وفي المركز الثاني يتواجد مواطنه ماكسويل، لاعب باريس سان جيرمان والبلوجرانا السابق، برصيد 37 بطولة، ثم الحارس الأوكراني السابق لدينامو كييف، شوفكوفسكي (36).

وفي المركز الرابع، يحضر كل من الويلزي رايان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، والإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، والبرتغالي فيتور بايا حارس بورتو السابق، برصيد 35 بطولة، إلى جانب حسام عاشور.

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