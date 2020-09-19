شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف النادي الأهلي نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، فيما تذاع على قناة «أون تايم سبورتس» بتعليق أيمن الكاشف.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا للدوري برصيد 72، إذ حسم رسميًا تتويجه باللقب، عقب هزيمة الزمالك، أمس الجمعة، بهدف نظيف أمام أسوان، في الوقت الذي يدخل فيه مصر المقاصة المباراة وهو في المركز السابع برصيد 36 نقطة.