رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في نهائي كأس جامبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في نهائي كأس جامبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع إلتشي اليوم السبت 19 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو معقل البارسا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس جامبر.

وسوف تقام المباراة بين برشلونة وإلتشي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق البارسا الفوز في المباراة الودية الماضية على حساب جيرونا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأيضاً انتصر في مباراته الودية الأولى على مع كومان بنفس النتيجة على فريق خيمناستيكا.

يذكر أن الهولندي رونالد كومان يقود الفريق الكتالوني في الموسم المقبل خلفًا لكيكي سيتين الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.