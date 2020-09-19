شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يمنح البدلاء فرصة الظهور في المباريات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طارق يحيي المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك على منح لاعبيه البدلاء والذين لم يحصلوا علي فرصة المشاركة في المباريات تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والذي فسخ تعاقده مع الفريق الأول منذ أيام وتعاقد مع نادي التعاون السعدي لمدة موسمين، حيث استقر طارق يحيي علي ان يتم الدفع ببعض اللاعبين في مباريات الدورى أمثال عمر السعيد وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد عواد من اجل الحكم عليهم قبل تسويقهم.

واتفق طارق يحيى مع إدارة الكرة في نادى الزمالك علي أن يتم الاعتماد في مباريات الدوري علي بعض اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في نهاية الموسم وتسويقهم من اجل الحكم عليهم عمليا في الملعب حيث ان هناك بعضهم لم يحصل علي فرصة كاملة في المباريات مثل كريم بامبو، بخلاف ان إدارة النادي ترغب في اشراك مجموعة اللاعبين الذين سيتم تسويقهم حتي تكون عملية التسويق اسهل علي إدارة النادي، خاصة ان هناك لاعبين لم يحصلوا علي فرصة المشاركة الا لدقائق معدودة علي مدار الموسم.

من ناحية أخرى كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أن هناك 4 مرشحين لتدريب الزمالك هم فيريرا وباتشيكو وجروس وكالديرون وجميعهم موافقين على تدريب الزمالك ، متابعا: "كان فيه 25 مدرب مرشحين ولكن اللجنة صفت الاسماء للاربعة دول عشان سبق ليهم تدريب الزمالك وعندهم خلفية عن الفريق، وفيريرا وباتشيكو وجروس بيكلموا مساعديهم دلوقتي".

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قال مرتضي منصور : "مصطفى محمد مش هيمشي إلا للاحتراف الخارجي ولو جاله عرض بعد الاولمبياد يليق بيه همشيه واديت له وعد لو فاز على الاهلي وجاب جون وده حصل والشرط التاني يشيل كاس افريقيا مع الزمالك".

أوضح: "كلنا ورا طارق يحيى وأنا جايبله اتنين قتالين قتلة وأمير عبد العزيز كنت سايبه وهو تاني يوم جه واعتذر والجهاز ده مؤقت وأكيد هيكون فيه عنصر مصري في الجهاز الفني الجديد".