أخبار الزمالك | مرتضى منصور يشن هجومًا ناريًا ضد الجنايني، ويكشف عن اسم المدرب الجديد

أرجع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك “مرتضى منصور“، سبب خسارة فريقه أمام أسوان في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020، إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة “عمرو الجنايني”.

واتهم مرتضى منصور رئيس اللجنة الخماسية “عمرو الجنايني” بأنه السبب الرئيسي في خسائر فريقه الأخيرة، بل والوقوف وراء الرحيل الغير متوقع من جانب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تولى تدريب نادي التعاون السعودي.

وأدلى مرتضى منصور بتصريحات غاضبة عبر قناة الزمالك، وقال: “الفريق يلعب مباراة كل ثلاث أيام، وهذا لا يحدث في أي دولة بالعالم، لقد سقط لاعبي الفريق واحدًا تلو الآخر، بدءًا من محمد عبد الشافي الذي أصيب في عظمة الترقوة، ثم فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي”.

وأضاف متوعدًا الجنايني: “جمهور الزمالك لن يتركك بعد إصابات اللاعبين، الأهلي كان هدفه تحقيق الدوري وقد حدث ذلك، ونحن نرغب في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن بهذا الشكل لن يتحقق”.

وأكمل:”الجنايني، هو السبب في إصابات لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية”.

وواصل مرتضى منصور: “أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب ١١ لاعب عن الفريق للإصابة، وأطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإيقاف تلك المهزلة، وبهذا الشكل سنسافر إلى المغرب بـ سيارة إسعاف وليس بطائرة خاصة”.

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وتابع تصريحاته النارية: “هروب كارتيرون سبب آخر في الخسارة أمام أسوان، والسبب الثالث هو الحكم محمد معروف، هدف المنافس من خطأ واضح لصالح مدافع الفريق محمود الونش”.

وأكمل مرتضى: “تشكيل الفريق خاطئ، وكانت هناك مجاملة كبيرة من جانب طارق يحيى المدرب المؤقت الذي جامل بعض اللاعبين، ودفع بالناشئين في هذه المواجهة، سنغلق تلك المواجهة والجميع يعلم أننا نعيش في ظروف طارئة”.

وكشف مرتضى أنه سيخاطب وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي” لمنح لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز، راحة كافية قبل استئناف البطولات الإفريقية.

وأوضح:” نريد الحصول على راحة عقب مواجهة طنطا لتجهيز اللاعبين”.

وختم: “غدًا السبت، سنعلن اسم المدرب الجديد للزمالك، وسيصل يوم الأحد إلى القاهرة، وتم حصر الأسماء المرشحة بين جوسفالدو فيريرا والسويسري كريستيان جروس، وسنحسم الاختيار بينهما خلال ساعات”.

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