شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يجري مسحة كورونا اليوم قبل مواجهة وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لـ "رابيد تيست" اليوم السبت تنفيذاً لبروتوكول إتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أى مباراة ، ويستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 28 للمسابقة ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وأنتهت بالتعادل السلبى.

ويخضع عاصم صلاح كابتن طلائع الجيش للأشعة لتحديد درجة استجابة المزق الذى يعانى منه فى العضلة الخلفية حيث بدأ اللاعب الجرى حول الملعب بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، حيث أثبتت الاشعة حاجته للعلاج لمدة أسبوعين وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من المباريات لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.

فى سياق مختلف، رفض مسئولو بتروجت كافة الأخبار التى خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال كريم طارق لاعب وسط الفريق المعار إلى طلائع الجيش لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالى مؤكدين أن إدارة النادى البترولى لن تتعجل فى إنهاء الصفقة لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من أحد الأندية الأخرى، معترفين فى الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الأهلى للتعاقد مع اللاعب، إلا أنهم لم يبتوا فى أى منها حتى الآن نظرا لانشغالهم بمباريات الفريق فى القسم الثانى ووجود وقت كافٍ لمناقشة كافة العروض، فى الوقت الذى مازال مسئولو النادى البترولى ينتظرون عرضا جديدا من أحد الأندية المحلية يزيد من الصفقة.

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ويعيش كريم طارق فترة من التألق مع طلائع الجيش بعدما نجح فى لفت الأنظار بشدة بعدما أحرز هدفين أحدهما فى سموحة فى اللحظات الأخيرة حقق بها الفريق نقطة التعادل، وهدف آخر فى الإنتاج الحربى خطف به الفريق الثلاث نقاط.

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الانتقالات الصيفية لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.