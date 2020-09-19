الامارات | 10 صفقات أوروبية في «ميركاتو كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات أوروبية في «ميركاتو كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاشت الكرة العالمية، ومعها الأوروبية على وجه الخصوص، وضعاً غير مسبوق في سوق الانتقالات بسبب التأثيرات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، التي أحدثت تغييرات كبيرة على «الميركاتو»، سواء من حيث مواعيد فتحها وغلقها أو في ما يتعلق بقيمة الصفقات التي تراجعت كثيراً مقارنة بالمواسم الماضية.
وفي الصيف الحالي لم تتخطَّ الصفقة الأعلى حتى الآن حاجز الـ80 مليون يورو، وهي قيمة انتقال اللاعب الألماني الشاب كاي هافيرتيز إلى تشلسي من ليفركوزن الألماني، بينما ظلت أغلب الصفقات الأخرى في مستويات بين 50 و70 مليون يورو.
ومن أكثر الأندية النشطة في سوق الانتقالات تشلسي الذي صرف أكثر من 250 مليون يورو على اللاعبين، بينما غابت الأسماء الكبيرة، مثل ريال مدريد وليفربول، وحتى برشلونة الذي دخل السوق بطريقة محتشمة بخلاف ما أنفقه في مواسم سابقة. وتالياً أعلى 10 صفقات في الميركاتو الأوروبي حتى الآن:
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