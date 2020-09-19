شكرا لقرائتكم هل يقيم المقاصة ممر شرفى للأهلى بعد التتويج بالدوري؟ رئيس النادى يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، المباركة إلى النادي الأهلي بعد التتويج بدرع الدوري المصري بشكل رسميًا.

وقال محمد عبدالسلام في تصريحات تلفزيونية :"مبروك للأهلي وشرف لنا إقامة لهم ممر شرفي في مباراة الفريقين غدً ونرحب وشرف لنا إقامة ممر شرفي لبطل الدوري المصري".

أكد رئيس نادي مصر للمقاصة، ترحيبه الشديد بإقامة ممر شرفي للنادي الأهلي بعد تتويجه رسميًا بدرع الدوري الممتاز.

وقال: "مستعدون لإقامة ممر شرفي ولكن هناك نقطة وحيدة ننتظرها ويجب أن توافق اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان على إقامة ممر شرفي".

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ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء يوم السبت، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أكد رئيس نادي مصر للمقاصة، أنه لا يوجد أية عروض رسمية تلقاها النادي الفيومي بشأن محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي متابعا:" لم نتلقى أية عروض رسمية ولم نحدد سعر بيع اللاعب".

ورد رئيس نادي المقاصة بشأن تحديد مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، مشددًا: "لم نحدد تسعيرة بيع اللاعب حتى الآن وذلك كلام سوشيال ميديا ولم ندلي بمثل تلك التصريحات نهائيًا".

وأتم: "هناك بعض العروض الخارجية التي ننتظرها من أجل بيع اللاعب ولكن لم نتلقى أية عروض رسمية ولم نحدد تسعيرة بيعه".