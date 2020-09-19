شكرا لقرائتكم الأهلى ضد مصر المقاصة .. محمد الحنفى يدير مواجهة الأحمر وأبناء الفيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام مباراتى السبت، وأسندت اللجنة مباراة الأهلى ومصر للمقاصة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى" مساعد أول وأحمد توفى ق"مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

بينما اختارت اللجنة الحكم وليد عبد الرازق لمباراة طنطا وأف سى مصر، ومعه محمود كثير "مساعد أول" ورمضان هنداوى "مساعد ثان" وأحمد صلاح عبد الفتاح "حكم رابع" ومصطفى مدحت "حكم فيديو" وعاطف حسين "مساعد حكم فيديو".

ونجح فريق الأهلى فى تعزيز موقعه فى صدارة أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات، بعد أن تمكن من حسم بطولة الدورى مبكرًا، وقبل نهايتها بـ7 أسابيع، ليحتفظ باللقب للموسم الخامس على التوالى وللمرة الـ42 فى تاريخه فقد حسم المارد الأحمر لقب الدورى رسمياً مساء اليوم،الجمعة، إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الـ28 للدوري.

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احتفاظ الأهلى بدرع الدورى رفع رصيده من الألقاب إلى 138 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات والألقاب، متفوقًا بذلك على أعتى الأندية العالمية؛ بواقع 20 لقبًا قاريًّا، منها ثمانية ألقاب فى دورى الأبطال الإفريقي، وأربعة فى أبطال الكئوس، ولقب واحد فى كأس الكونفدرالية، وستة ألقاب فى بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو- آسيوية، إلى جانب أربعة ألقاب للبطولات العربية.

وعلى الصعيد المحلي، يتربع النادى الأهلى على عرش الكرة المصرية -بلا منازع- فهو صاحب الرقم القياسى فى التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح فى تحقيق 42 لقبًا لبطولة الدورى العام، و36 لقبًا لبطولة كأس مصر، و11 لقبًا فى بطولة السوبر المحلي، و7 ألقاب فى بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا فى بطولة دورى منطقة القاهرة، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة فى مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصرى لكرة القدم مرة واحدة أيضًا.