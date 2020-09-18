ليفربول يعلن رسميا تعاقده مع الكانتارا من بايرن ميونيخ

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لندن: أعلن نادي ليفربول بطل انكلترا الجمعة تعاقده مع الاسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ الالماني من دون ان يحدد فترة العقد او قيمته.

وجاء في بيان صادر عن النادي "وقّع الدولي الاسباني لاعب خط الوسط على عقد طويل مع +ريدز+"، فيما أشارت تقارير صحافية ان الصفقة بلغت 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون يورو).

وقال ألكانتارا (29 عاما) الذي وصل الى ملعب "أنفيلد" بعد سبعة مواسم في ميونيخ "أعتقد أنه شعور رائع. انتظرت تلك اللحظة منذ فترة طويلة، وأنا سعيد جدا جدا لتواجدي هنا".

وأفادت تقارير صحافية ان فترة العقد هي اربعة اعوام مع النادي الذي سعى مطولا للحصول على خدماته، وقد يدفع لبايرن خمسة ملايين جنيه استرليني اضافية كمكافآت.

وسيرتدي تياغو الذي حقق الثلاثية مع النادي البافاري الموسم الفائت، القميص رقم 6 حيث أصبح ثاني صفقة لليفربول في سوق الانتقالات الحالية بعد الظهير الايسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.

انضم تياغو الى بايرن عام 2013 من برشلونة حيث كان اول صفقة لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا حينها، ولكن مع تبقي عام واحد على انتهاء عقده عام 2021، قرر خوض تحدّ جديد.

حقق مع بايرن لقب البوندسليغا في سبع مناسبات، اربع مرات كأس المانيا، كأس العالم للاندية عام 2013 ودوري الابطال الشهر الفائت على حساب باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي في لشبونة، وهو يطمح الآن لنجاح مماثل.

وقال الدولي الاسباني "مع مرور السنوات، تحاول ان تحقق الانتصارات قدر الإمكان وعندما تفوز، تريد المزيد. أعتقد أن هذا النادي يمثّل ما أنا هو ايضا. أريد أن أحقق كل الاهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من الالقاب".

أما المدرب الالماني يورغن كلوب فكان سعيدا بهذه الصفقة لاسيما بعد الانتقادات التي وجهت الى ليفربول لعمله المتواضع في سوق الانتقالات.

وقال "إنه أمر استثنائي جدا لانه في وضعنا، الكثير من الناس من حولنا تتكلم باستمرار +ماذا تفعلون؟+"

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وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق "أعرف أن جميع من في بايرن أرادوا أن يبقى في صفوفهم، هذا امر طبيعي وأتفهمه لأنه لعب دورا مهما الموسم الماضي ايضا".

وكشف تياغو الذي يتميز بدقة وذكاء تمريراته ان زيارته الاولى لملعب "أنفيلد" كانت عام 1998 عندما كان والده لاعبا مع سلتا فيغو في كأس الاتحاد الاوروبي (الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" حاليا).

وقال اللاعب المتوج مع برشلونة بلقب الليغا مرتين ودوري الابطال عام 2011 "المرة الاولى التي أتيت الى هنا كنت في الخامسة او السادسة من العمر، أعتقد".

ومن غير المتوقع ان يشارك تياغو مع فريقه ضد المضيف تشلسي في قمة المرحلة الثانية من البرميرليغ الاحد، الا انه قد يشارك ضد أرسنال في 28 الحالي.

وكان ألكانتارا ودّع في وقت سابق بايرن ميونيخ في رسالة مؤثرة، معلنا بذلك بشكل رسمي رحيله عن النادي البافاري.

وفي رسالة على تويتر، قال إن ترك بايرن كان "القرار الأصعب في مسيرتي الرياضية. سأغلق هذا الفصل مع هذا النادي الرائع الذي تطورت فيه كلاعب لسبعة أعوام. انتصارات، فرح وأوقات صعبة أيضا. لكن أكثر ما أفخر به هو أني وصلت الى ميونيخ كشاب مليء بالأحلام، وسأغادر الآن مُشبَعا تماما بناد، تاريخ وثقافة".

وكشف ألكانتارا أنه أراد الرحيل عن العملاق البافاري لأنه يبحث عن تحد جديد قبل الوصول الى نهاية مسيرته الكروية، مضيفا "هنا، تعلمت كيف أحب التقاليد التي أودعها الآن والتي لن أنساها أبدا. لقد عشت لحظات رائعة: في هذه المدينة... مع عائلتي البافارية التي عاملتني بشكل جيد جدا وأحبتني في كل ثانية".

وتابع "قراري ذو طبيعة رياضية بحتة. كلاعب كرة قدم أريد تحديات جديدة لتطوير نفسي أكثر. بافاريا ستكون دائما موطني. شكرا بايرن ميونيخ".

وأشاد مدرب بايرن هانزي فليك الخميس باللاعب الإسباني، قائلا "+كلوبو+ (المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب) يحصل على لاعب من الطراز الرفيع وعلى شخص رائع". كان الأمر مؤثرا جدا اليوم حين ودعنا".

بي-سمغ/ر م/ا ح/د ح