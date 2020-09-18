شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة " البطولات المبكرة " للأهلى فى الاجيبشين ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيحة مباراة الزمالك و أسوان التي انتهت بهزيمة الزمالك بهدف نظيف، في إطار الجولة الثامنة و العشرون من بطولة الدورى لتعلن عن تتويج النادى الأهلى باللقب 42 من البطولة المحلية ، في تاريخه ، ليكون من أسرع الألقاب التي حققها الفريق الأحمر في مشوار مشاركاته ببطولة الدورى منذ انطلاقها ، حيث سبق و حقق الأهلى لقب البطولة قبل نهايتها بعدد قليل من الجولات ، ليكون لديه قائمة الألقاب المبكرة .

حقق الأهلى لقب بطولة الدورى قبل نهاية البطولة بستة جولات ، بعد أن وصل إلى النقطة 72 وبفارق من النقاط عن اقرب ممنافسيه وهو الزمالك .

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وسبق للأهلى تحقيق لقب بطولة الدورى مبكرا ، فى موسم 1956-1957.. حسم الأهلي اللقب قبل نهايته بـ3 أسابيع وبفارق 7 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني. ، و موسم 1958-1959.. حسم الأهلي لقب الدوري قبل نهايته بـ4 أسابيع وبفارق 8 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني ، –أيضا ، وبالانتقال الى موسم 1974-1975.. حسم الأهلي لقب الدوري قبل نهايته بـ3 أسابيع وبفارق 7 نقاط عن الترسانة، صاحب المركز الثاني ،وكذلك موسم 1978-1979 حسم الأهلي اللقب قبل نهايته بـ3 أسابيع وبفارق 7 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.

و في موسم 2007/2008، حسم الاهلى اللقب المحلى قبل نهاية المسابقة بخمسة أسابيع بقيادة مانويل جوزيه ، عقب تعادله مع بلدية المحلة على ملعب الاخير بدون اهداف.

وبذلك استطاع الفريق الأحمر أن يحصد اللقب 42 في تاريخ مشاركاته ببطولة الدورى المصرى .