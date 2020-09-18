الأهلي: كالعادة.. نحن أبطال الدوري

وجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي التهنئة لجماهير القلعة الحمراء بعد التتويج رسمياً بلقب الدوري الممتاز. بلقب الدوري الممتاز. وكتب أمير توفيق عبر تويتر:" مبروك لكل الأهلاوية .. احنا ابطال الدورى كالعادة". لكل الأهلاوية .. احنا ابطال الدورى كالعادة". وكان الأهلي قد توج رسمياً باللقب بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف بالدوري.



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